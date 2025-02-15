ΕΚΠΑ: Πάνω από 18.400 σεισμοί ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό

Τα νέα στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό παρουσίασε το ΕΚΠΑ.

Πιο αναλυτικά:

Από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας (ΕΣ) του ΕΚΠΑ (http://dggsl.geol.uoa.gr/) έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά πάνω από 18,400 επιλεγμένους σεισμούς με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων άνω των 16,200 με μεγέθη Μ≥1.0.

Στις 13 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 800 σεισμοί, με ~40 να έχουν μέγεθος Μ≥2.5, 2 σεισμούς με Μ≥4.0, και κανέναν (0) σεισμό με Μ≥4.5, με τους δύο μεγαλύτερους σεισμούς να έχουν μέγεθος 4.4. Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων (χωρίς χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης) του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά την 14η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 110 σεισμοί, εκ των οποίων 3 με μεγέθη M≥4.0 και κανένας (0) με Μ≥4.5, ενώ ο ισχυρότερος σεισμός σημειώθηκε στις 22:18:55 (τοπική ώρα) και είχε μέγεθος 4.1.

Παρατηρήθηκε μείωση στη συχνότητα σεισμών, με το μεγαλύτερο μέρος της μικροσεισμικής δραστηριότητας να εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Ανύδρου, ενώ οι μεγαλύτεροι σεισμοί εντοπίζονται βορειοανατολικά της Ανύδρου. Στις 14 Φεβρουαρίου παρατηρήθηκε νέα μικροσεισμική έξαρση στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού, μεταξύ ~20:00-22:00 (τοπική ώρα), την οποία ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός της ημέρας.

Στις 14 Φεβρουαρίου, μέλη του Εργαστηρίου Σεισμολογίας και του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ μετέβησαν στη Νέα Καμένη, εντός της Καλδέρας της Σαντορίνης, όπου προέβησαν σε εργασίες συντήρησης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μόνιμου σεισμολογικού σταθμού SNT5 του ΕΚΠΑ και του μόνιμου δορυφορικού γεωδαιτικού δέκτη GPS/GNSS (σταθμός ΝΚΑΜ), καθώς και για επαναμέτρηση του μη-μόνιμου δικτύου δορυφορικών γεωδαιτικών σταθμών-παρατηρήσεων GPS.

Ο γεωδαιτικός σταθμός ΝΚΑΜ έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο συνεργασίας των Εργαστηρίων Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ με τον Καθηγητή Αντώνιο Μαρσέλλο του Hofstra University (NY, USA). Στη συνέχεια, μετέβησαν στην περιοχή Μέσα Γυαλός της Σαντορίνης (παλιό λιμάνι των Φηρών) για εργασίες συντήρησης στον μόνιμο σεισμολογικό σταθμό SNT1. Συγκεκριμένα, μετέβησαν: ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Γεώργιος Καβύρης, ο Διευθυντής του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Καθηγητής Ιωάννης Αλεξόπουλος, ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Σακκάς, ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Καπετανίδης, ο ΕΤΕΠ Βασίλειος Νικολής και ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιωάννης Γιαννόπουλος.

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Θήρας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας και της Ένωσης Λεμβούχων Θήρας.

Συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Nίκη – Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής είναι το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.