Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (14/6) στο Περιστέρι, καθώς δυο άτομα που επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα και σε ένα Ι.Χ. αντάλλαξαν πυροβολισμούς και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι το Χαϊδάρι, η οποία έληξε με τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 23:30 χθες το βράδυ, ο συνεπιβάτης της μηχανής στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Πελασγίας, άνοιξε πυρ εναντίον του οδηγού του Ι.Χ.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι το Χαϊδάρι, όπου στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Αγίας Τριάδας, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπειτα με σταθμευμένο Ι.Χ. το οποίο έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι στο περιστατικό αποχώρησαν πεζοί, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά κάλυκες στο Περιστέρι και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο Χαϊδάρι.

Διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των τριών ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.



Πηγή: skai.gr

