Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου, Oσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Μερόπη, Μυρόπη, Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα.

Ανατολή ήλιου: 07:23 - Δύση ήλιου: 17:05 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 11.8 ημερών

