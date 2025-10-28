Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου

Σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, είναι η Επέτειος του «ΟΧΙ» και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Νεφέλη*,
Βήλη,
Βίλια,
Ευνίκη,
Ευνίκα.
Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και επέτειος του «ΟΧΙ»
Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου όπου και το βιογραφικό σημείωμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό. Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ».
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
