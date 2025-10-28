Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου

Σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, είναι η Επέτειος του «ΟΧΙ» και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νεφέλη*,

Βήλη,

Βίλια,

Ευνίκη,

Ευνίκα.

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και επέτειος του «ΟΧΙ»

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου όπου και το βιογραφικό σημείωμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό. Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ».

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.