Στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων ξενοδόχων στην υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας των Χανίων» αλλά και του κατηγορούμενου Επισκόπου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή για όσα του αποδίδονται σε σχέση με την υπόθεση της έκτασης-φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες.

Μάλιστα σε επικοινωνία του Cretalive.gr με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου κληρικού, ο κ. Διονύσης Βέρρας σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την απόφαση της Αρχής ως προς τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του εντολέα του.

«Στο άκουσμα της απόφασης για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων εκδηλώθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης και μεγάλου κλαυθμού για τη δέσμευση των 600 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό και ήταν το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο σε επίπεδο κινητής και ακίνητης περιουσίας» δήλωσε ο κ. Βέρρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ένας άξιος ποιμένας πάμπτωχος αλλά πλούσιος πνευματικά, δεν έχει ανάγκη τα υλικά αγαθά».

Ο αρχιμανδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας και αφορά τη γνωστή ιστορία της ακίνητης περιουσίας στην περιοχή του Σταυρού, έκταση που εκχωρήθηκε στα δύο αδέρφια με έγγραφες βεβαιώσεις που φέρονται να απέσπασαν από τον κληρικό με αθέμιτους και «ανίερους» τρόπους.

Η απόφαση της Αρχής, όπως προαναφέρθηκε, αφορά και τα δύο προφυλακισμένα αδέρφια με το ξενοδοχείο στην περιοχή του Σταυρού και βάσει αυτής δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, διαρκούσης της δικαστικής έρευνας.

