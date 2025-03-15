Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαρτίου

Σήμερα Σάββατο, 15 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται από την εκκλησία μας η μνήμη του Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

- Αγάπιος

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες

Η μνήμη του Αγίου Αγαπίου και των συναυτώ Άγιων μαρτύρων Πλησίου, Ρωμύλου, Τιμολάου, Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρου, Διονυσίου και Διονυσίου εορτάζεται στις 15 Μαρτίου.

Ο Άγιος Αγάπιος και ο Αλέξανδρος κατάγονταν από τη Γάζα της Παλαιστίνης, ο Πλήσιος και ο άλλος Αλέξανδρος από την Αίγυπτο, ο Ρωμύλος ήταν υποδιάκονος στη Διόσπολη της Λυδίας, ο Τιμόλαος από τον Πόντο, ο ένας Διονύσιος από την Τρίπολη της Φοινίκης. Έζησαν την εποχή του διωγμού των χριστιανών από τον Αυτοκράτορα Διοκλητιανό.

Ο έπαρχος Ουρβάνος στην Καισάρεια της Παλαιστίνης οργάνωσε μια ειδωλολατρική γιορτή και μέρος αυτής της γιορτής ήταν να διώξει χριστιανούς που θα αρνούνταν να κάνουν ειδωλολατρικές θυσίες.

Έξι νεαροί χριστιανοί, ο Πλήσιος, ο Ρωμύλος, ο Τιμόλαος, ο Διονύσιος και οι δύο Αλέξανδροι, όταν έμαθαν για τη γιορτή, δέσανε τα χέρια τους πισθάγκωνα και παρουσιάστηκαν στον έπαρχο δηλώνοντας ανοιχτά την πίστη τους. Μάλιστα του ζήτησαν να τους ρίξει στην αρένα με τα άγρια θηρία.

Ο έπαρχος έκπληκτος προσπάθησε να τους μεταπείσει και τους έβαλε στην φυλακή. Εκεί συνάντησαν τον Αγάπιο και τον ένα Διονύσιο που είχαν υποφέρει ήδη από βασανισμούς. Όλοι μαζί αφού υπέστησαν βασανιστήρια πέθαναν με αποκεφαλισμό.

