Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παλλήνη, σε μερικό έλεγχο στο Πέραμα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε υπαίθριο επαγγελματικό χώρο στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης οριοθετήθηκε νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου, χωρίς να απειλήσει παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Εν τω μεταξύ, σε μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σε επαγγελματικό χώρο στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, στο Πέραμα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

