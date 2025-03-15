Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο επαγγελματικό χώρο στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:41 σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Πυρκαγιά σε υπαίθριο επαγγελματικό χώρο στην Παλλήνη Αττικής. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2025

Εν τω μεταξύ, γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, μια ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο, στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα Αττικής. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2025

