Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο επαγγελματικό χώρο στην Παλλήνη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:41 σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Πυρκαγιά σε υπαίθριο επαγγελματικό χώρο στην Παλλήνη Αττικής. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2025
Εν τω μεταξύ, γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, μια ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο, στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα Αττικής. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2025
