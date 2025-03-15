Λογαριασμός
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία: Δύο φωτιές σε Παλλήνη και Πέραμα

Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στην Παλλήνη και σε επαγγελματικό χώρο στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο επαγγελματικό χώρο στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:41 σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Εν τω μεταξύ, γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, μια ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

