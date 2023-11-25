Σήμερα είναι των Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.
Γιορτάζουν οι: Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα, Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία.
Επίσης η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ουκρανών.
Ανατολή ήλιου: 07:16 - Δύση ήλιου: 17:08
Σελήνη 12.7 ημερών
Πηγή: skai.gr
