Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Νοεμβρίου

Δείτε σε ποιους θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά 

giorti simera

Σήμερα είναι των Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Γιορτάζουν οι: Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα, Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία. 

Επίσης η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ουκρανών. 

Ανατολή ήλιου: 07:16 - Δύση ήλιου: 17:08
Σελήνη 12.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark