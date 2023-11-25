Σήμερα είναι των Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Γιορτάζουν οι: Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα, Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία.

Επίσης η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ουκρανών.

Ανατολή ήλιου: 07:16 - Δύση ήλιου: 17:08

Σελήνη 12.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.