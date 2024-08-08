Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο πριν τις 11 εχθές το βράδυ, όταν ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού στην οδό Λυκούργου στη Νέα Ιωνία και άρχισε να πατάει μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Στη συνέχεια ο άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με εντολή εισαγγελέα μπήκαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα ο οποίος θα υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

