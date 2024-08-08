Λογαριασμός
Νέα Ιωνία: Άνδρας πετούσε μολότοφ από το μπαλκόνι του σπιτιού του, απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει

Από τα μπουκάλια με το εύφλεκτο υλικό που πετούσε, προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατεσβέσθη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Nέα Ιωνία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο πριν τις 11 εχθές το βράδυ, όταν ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού  στην οδό Λυκούργου στη Νέα Ιωνία και άρχισε να πατάει μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.
Στη συνέχεια ο άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με εντολή εισαγγελέα μπήκαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα ο οποίος θα υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

