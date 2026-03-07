Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:
Ευγένιος
Ευγένης
Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρα - Δείτε αναλυτικά σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά
