Για τη «φάμπρικα» που είχε στηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης μιλά ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντερης στον Skai.gr.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Σημειώνεται ότι συνολικά 67 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στη «φάμπρικα» που είχε στηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης ανάμεσά τους ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ και μία καθηγήτρια ιατρικής.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, μέχρι στιγμής 52 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και 6 έχουν συλληφθεί για «Δωροληψία υπαλλήλου», «Δωροδοκία υπαλλήλου», «Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.» και «Παράβαση καθήκοντος».

Οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ μετά από πολύμηνη έρευνα ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης που μοιάζει με σενάριο ταινίας θρίλερ καθώς οι κατηγορούμενοι είχαν και … τιμοκατάλογο.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την μακάβρια υπόθεση, υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης λάμβαναν αθέμιτα χρηματικά ποσά από εργαζόμενους και ιδιοκτήτες σε γραφεία τελετών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να φυλάσσουν σωρούς σε ψυγεία, να διενεργούν ταριχεύσεις χωρίς την επίβλεψη των ιατροδικαστών, οι οποίοι υπογράφουν τα πιστοποιητικά εξ αποστάσεως ή διά αντιπροσώπου, έναντι χρηματικής αμοιβής, καθώς και να προβαίνουν σε περιποιήσεις σορών εντός της εν λόγω Υπηρεσίας, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Επίσης, καταγγέλθηκε στους αδιάφθορους ότι η ομάδα αυτή διέθετε και άλλο χώρο εκτός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας και χωρίς να τηρούνται υγειονομικοί κανόνες, με ψυγεία όπου φυλάσσονταν σοροί και στον οποίο επίσης πραγματοποιούνταν ταριχεύσεις έναντι αμοιβής.

Στη δικογραφία που έχει εξασφαλίσει το skai.gr αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Λάμβαναν αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα για φύλαξη σορών θανόντων ατόμων στα ψυγεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, τόσο για σορούς που παραδίδονταν στο πλαίσιο παραγγελιών προανακριτικής Αρχής όσο και για σορούς που δεν θα υποβάλλονταν σε ιατροδικαστική διερεύνηση και συνεπώς δεν επιτρεπόταν ούτε η μεταφορά ούτε η φύλαξή τους στο χώρο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας».

- Κατά παράβαση των καθηκόντων τους και επωφελούμενοι-εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα και τη θέση τους, μετά από σχετική συνεννόηση και συμφωνία με ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, υποδέχονταν κατ’ εξακολούθηση εντός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας σορούς θανόντων ατόμων και προέβαιναν σε επιπρόσθετη περιποίηση- καλλωπισμό σορών, καθώς και σε ταριχεύσεις, για τις οποίες στη συνέχεια εκδίδονταν Ψευδείς Ιατρικές Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις Ταρίχευσης σορών, οι οποίες κατατίθονταν σε Δημόσιες Αρχές.

Οι πράξεις αυτές (επιπρόσθετη περιποίηση-καλλωπισμός σορών και ταριχεύσεις) δεν ανάγονται στα καθήκοντα των συγκεκριμένων υπαλλήλων, ωστόσο πραγματοποιούνταν εντός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και γίνονταν επ’ ευκαιρία της υπηρεσίας τους, χρησιμοποιώντας την υπαλληλική ιδιότητα ή την εντεύθεν επιρροή.

Επρόκειτο για ενέργειες και πράξεις που λάμβαναν χώρα εντός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, τόσο κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους όσο και σε ημέρες Αργίας ή και ώρες μη εργάσιμες, χρησιμοποιώντας ενίοτε και υλικά της εν λόγω Υπηρεσίας, δίχως άδεια/έγκριση της Υπηρεσίας τους, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο το κύρος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

- Ενεργούσαν ταριχεύσεις σορών και σε χώρους εκτός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, καίτοι δεν διέθεταν την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για τις εν λόγω ταριχεύσεις τα ερευνώμενα πρόσωπα στη συνέχεια εξέδιδαν Ψευδείς Ιατρικές Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις Ταρίχευσης σορών και ειδικότερα βεβαίωναν ψευδώς ότι Ιατροδικαστής παρέστη και παρακολούθησε την πραγματοποίηση της ταρίχευσης, υπογράφοντας τη σχετική Ιατρική Πιστοποίηση, ενώ όπως προέκυψε από το σύνολο της έρευνας της Υπηρεσίας μας, ήτοι λήψη αρχειακού υλικού, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, στίγματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας αλλά και φυσικές επιτηρήσεις, η ανωτέρω Ιατροδικαστής δεν ήταν παρούσα κατά την πραγματοποίηση της ταρίχευσης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα εμπλεκόμενα κατά περίπτωση πρόσωπα προσπόριζαν στον εαυτό τους χρηματικά οφέλη.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προσπορίσουν στον εαυτό τους παράνομο περιουσιακό όφελος, κατήρτισαν «τιμοκατάλογο» με τα χρηματικά ποσά που λαμβάναν ως αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα, ανάλογα με το είδος της πράξης που αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν.

Ειδικότερα:

Για τη φύλαξη σορών στα ψυγεία της Ι.Υ.Θ. λάμβαναν αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα 25 ευρώ ημέρα.

Για κάθε περίπτωση πραγματοποίησης επιπρόσθετης περιποίησης – καλλωπισμού σορού λάμβαναν αθέμιτο χρηματικό όφελος 50 ευρώ.

Για κάθε περίπτωση πραγματοποίησης ταρίχευσης σορού και έκδοσης Βεβαίωσης Ταρίχευσης χωρίς την επιτόπια παρουσία Ιατροδικαστή λάμβαναν αθέμιτο χρηματικό όφελος 250 ευρώ.

