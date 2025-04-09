Η προστασία των Δήμων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο

Η Ε.Ε. πρέπει να σταθεί πιο κοντά, πιο αποφασιστικά και με νέες πολιτικές, στις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ήταν το γενικό συμπέρασμα της εκδήλωσης για την προστασία των Δήμων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την οποία συνδιοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Στην παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε ότι «οι Δήμοι είναι στην πρώτη γραμμή των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας και η στήριξη των προσπαθειών τους, αποτελεί το θεμέλιο για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων κοινοτήτων στην Ευρώπη».

Συμπλήρωσε δε ότι «ακριβώς επειδή οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική κρίση είναι τοπικά ασύμμετροι, οι πολιτικές που υλοποιούνται για την αντιμετώπισή τους πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τοπικές ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη και την ισχυρή συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μας».

Ο Ανδρέας Στεργίου, Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δήμαρχος Αργιθέας Καρδίτσας, αναφέρθηκε στο μακροχρόνιο έργο του Δικτύου, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια δίκτυα στην Ευρώπη και υπογράμμισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με φυσικές ή τεχνητές λίμνες και τον αντίκτυπο φυσικών καταστροφών όπως ο «Ιανός» και ο «Ντάνιελ». Σημείωσε δε χαρακτηριστικά ότι «η κλιματική κρίση δεν είναι τέχνασμα ούτε ένα απλώς ευαίσθητο περιβαλλοντικό ζήτημα. Αντίθετα, τα ζητήματα αυτά αποτελούν άξονες περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Ο Επαμεινώνδας Τρίβηλος, Συντονιστής του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, τόνισε τη σημασία εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας για φυσικές καταστροφές και σημείωσε τις προκλήσεις που απορρέουν από το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις περιοχές είναι ορεινές και νησιωτικές ταυτόχρονα.

Ο Ελευθέριος Σταυρόπουλος, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτει το Κέντρο Ερευνών προς την κατεύθυνση της πρόληψης και την αξιοποίηση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες.



