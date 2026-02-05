Έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της Αττικής, με τα φαινόμενα να προκαλούν κατά τόπους προβλήματα και την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη 05/02, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσουν την εκδήλωση λασποβροχών.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια και θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Για την Αττική και την Αθήνα, προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ οι προγνωστικοί χάρτες του συστήματος DUST-WRF του ΕΑΑ αποτυπώνουν αυξημένα ποσά βροχής και τη γεωγραφική κατανομή της αφρικανικής σκόνης

