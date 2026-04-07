bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Συνολικά 11 βραβεία κατέκτησε η bwin, με αποκορύφωμα την ανάδειξή της σε Sports Brand of the Year, σε μια διάκριση που αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της στρατηγικής της και της διαρκούς προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου, σε μια λαμπερή τελετή στο Sofitel Athens Airport, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Boussias Events, με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του αθλητισμού, της επικοινωνίας και του marketing. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του «Μαζί για το Παιδί», Τατιάνα Μουλούλη και Δανάη Κωνσταντινίδη, οι Σάκης Μελισσάρης και Κρήσια Μπατζόγλου από τη Frank and Fame, καθώς και ο Κλεόβουλος Θεοτόκης, Αντιπρόεδρος του Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέλαβαν τα βραβεία μαζί με τη Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου.

Αναλυτικά οι τίτλοι που κατέκτησε η bwin:

Gold Awards

• Best Sponsorship Program / Strategy for Sportsman or Sportswoman – Δώρα Γκουντούρα & bwin: Μακροχρόνια στήριξη που μεταμόρφωσε την καριέρα της

Η στρατηγική συνεργασία της bwin με την κορυφαία Ελληνίδα ξιφομάχο Δώρα Γκουντούρα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ουσιαστικής και μακροχρόνιας στήριξης ενός αθλητή υψηλού επιπέδου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η bwin έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συστηματική προετοιμασία και την αγωνιστική εξέλιξη της αθλήτριας, ενισχύοντας την παρουσία της στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις. Η υποστήριξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία των σταθερών συνεργασιών μεταξύ brands και αθλητών για τη διαρκή ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

• Best Sports-Related CSR Campaign / Activity – 16 Γήπεδα, Ένα Όραμα: Η bwin φέρνει τον αθλητισμό πιο κοντά σε κάθε παιδί

Η πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «16 Γήπεδα, Ένα Όραμα» της bwin,αποτελεί μια ουσιαστική «επένδυση» για τις τοπικές κοινωνίες και τη νέα γενιά. Μέσα από την ανακατασκευή και αναβάθμιση 16 αθλητικών εγκαταστάσεων σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, δημιουργήθηκαν σύγχρονοι, ασφαλείς και λειτουργικοί χώροι άθλησης για παιδιά και νέους. Η δράση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αναβάθμιση των υποδομών, αλλά προωθεί παράλληλα την αξία της άθλησης, της ομαδικότητας δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό. Στη δράση συνέβαλαν και εκπρόσωποι του «Μαζί για το Παιδί», Τατιάνα Μουλούλη και Δανάη Κωνσταντινίδη.

• Best Sports Related Commercial or Promotional Video – bwin Magic Ball campaign: 28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι

Το δημιουργικό video της καμπάνιας «Magic Ball - 28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι» ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική. Μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση, η καμπάνια αποτύπωσε τη μακρόχρονη σχέση της bwin με τον αθλητισμό, συνδέοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του brand. Η καμπάνια υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Frank and Fame, με τη συμβολή των Σάκη Μελισσάρη και Κρήσια Μπατζόγλου.

• Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Club / Union – bwin: Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η πολυετής συνεργασία της bwin με την ΚΑΕ Ολυμπιακός αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα και διαχρονικά παραδείγματα αθλητικής χορηγίας στην Ελλάδα. Μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασίας, η bwin ενίσχυσε ουσιαστικά την ομάδα, ενώ παράλληλα αξιοποίησε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών επικοινωνίας και προβολής που ενδυνάμωσαν τη σύνδεση του brand με το φίλαθλο κοινό.

Silver Award

• Best Digital Marketing Execution Strategy – bwin Magic Ball campaign: 28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι

Η ψηφιακή στρατηγική της καμπάνιας «Magic Ball» αξιοποίησε με δημιουργικό και στοχευμένο τρόπο τα σύγχρονα digital κανάλια, ενισχύοντας σημαντικά την απήχηση του μηνύματος στο κοινό. Μέσα από συνδυασμό social media, online video και δυναμικού περιεχομένου, η καμπάνια πέτυχε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Η ολοκληρωμένη digital προσέγγιση συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπειρίας του κοινού και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της bwin στο ψηφιακό περιβάλλον.

Bronze Awards

• Best Sponsorship Program / Strategy for Sportsman or Sportswoman – Ελίνα Τζένγκο: Το success story της bwin από νέο ταλέντο σε Πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η bwin συμπορεύτηκε με την Ελίνα Τζένγκο από τα πρώτα στάδια της αθλητικής της πορείας, στηρίζοντας την εξέλιξη ενός ανερχόμενου ταλέντου του ελληνικού στίβου. Μέσα από τη διαρκή υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, η συνεργασία αυτή συνέβαλε στην αγωνιστική της ανάπτυξη και στην πορεία της προς την κορυφή του ευρωπαϊκού στίβου.

• Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization / Event – 7 Χρόνια Μαζί: Η bwin εξελίσσει τον Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Η πολυετής συνεργασία της bwin με τον Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει σημαντικά στη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση της διοργάνωσης. Μέσα από την υποστήριξη της εταιρείας, η διοργάνωση έχει ενισχύσει τη διεθνή της προβολή, προσελκύοντας περισσότερους δρομείς και επισκέπτες κάθε χρόνο. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα.

Διακρίσεις σε συνεργασία με την Communication Lab

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως Grand Sponsor στα αθλητικά events Spetses Mini Marathon και Spetsathlon, η bwin απέσπασε ακόμη τρεις διακρίσεις σε συνεργασία με την Communication Lab:

• Best Sponsorship Integration – Gold

• Sports / Cultural Tourism – Bronze

• Best Multi-Sport Event – Bronze

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν με σαφήνεια τη σημαντική συμβολή των διοργανώσεων στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Παράλληλα, αναδεικνύουν την επιτυχημένη και στρατηγικά σχεδιασμένη ενσωμάτωση της χορηγίας στη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων.

«Η διάκριση με 11 βραβεία στα Sports Marketing Awards και η ανάδειξή μας ως Sports Brand of the Year αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής που υλοποιούμε για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού. Στη bwin επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία, στηρίζοντας αθλητικούς οργανισμούς, διοργανώσεις και αθλητές που εμπνέουν τη νέα γενιά. Παράλληλα, μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, φέρνουμε τον αθλητισμό πιο κοντά στην κοινωνία, ενισχύοντας τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων. Η αναγνώριση αυτή μας δίνει επιπλέον ώθηση να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο» τόνισε η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου.

bwin: Χορηγίες και κοινωνικές δράσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού

Η bwin αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του ελληνικού αθλητισμού, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική χορηγιών που περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαίους συλλόγους, σημαντικές διοργανώσεις και ανερχόμενους αθλητές μέσω του προγράμματος Team Future. Παράλληλα, μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

