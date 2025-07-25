Ένταση σημειώθηκε σήμερα στη δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, όταν οι γονείς της κοπέλας αντίκρισαν στη δικαστική αίθουσα τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της 28χρονης και τους συγγενείς του.

Η μητέρα και ο πατέρας της Κυριακής αποδοκίμασαν τον δράστη επειδή χθες, Πέμπτη (25/7) δεν βρέθηκε στο δικαστήριο, όπου προβλήθηκαν τα βίντεο της στυγερής δολοφονίας, αναφέρει η ΕΡΤ.

«Πού ήσουν χθες που ούρλιαζε η Κυριακή; Ανίκανε, άνανδρε άνδρα», φώναξε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβας στον 40χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της, ενώ η μητέρα φώναξε: «Δεν ήρθες χθες να δεις τα κατορθώματά σου, ούτε η μάνα σου, που σου έδωσε το μαχαίρι του φόνου».

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ακούστηκαν και τα σοκαριστικά ηχητικά, με την Κυριακή Γρίβα να καλεί την Άμεση Δράση και να ζητάει ένα περιπολικό προκειμένου να τη συνοδεύσει στο σπίτι, καθώς φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα.

Στο δικαστήριο χτες ήταν η μητέρα και ο πατέρας της Κυριακής, οι οποίοι επίσης όμως δεν θέλησαν να μπουν μέσα στη δικαστική αίθουσα καθώς δεν άντεχαν ούτε να δουν τα σοκαριστικά βίντεο, ούτε βεβαίως να ακούσουν τα συγκεκριμένα ηχητικά.

Σήμερα, καταθέτουν οι δυο τελευταίοι μάρτυρες, οι μάρτυρες υπεράσπισης, η θεία του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, η οποία ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Κυριακής γιατί ήρθε να υπερασπιστεί έναν δολοφόνο.

Εάν ολοκληρωθούν οι μάρτυρες υπεράσπισης, σήμερα αναμένεται την απολογία του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.