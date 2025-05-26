Βίντεο ντοκουμέντο, που αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που το ΙΧ πέφτει σε στάση λεωφορείου στο Χαλάνδρι, σκορπώντας τον τρόμο και τραυματίζοντας τρεις γυναίκες, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Φαίνεται το μαύρο αυτοκίνητο να έχει καρφωθεί στη στάση, ενώ η μία γυναίκα, που είναι η 36χρονη, για την οποία οι γιατροί δίνουν ακόμη μάχη, για να καταφέρουν να σώσουν το πόδι της, βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στο όχημα και την κολώνα.

Ένα λεπτό μετά την πρόσκρουση ο 45χρονος οδηγός κάνει όπισθεν και σαν να μη συμβαίνει τίποτα αποχωρεί από το σημείο, για να καταλήξει αιμόφυρτος με τραύμα από μαχαίρι, μερικά εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Να σημειωθεί ότι τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, για να διαπιστωθεί αν ο 45χρονος έπεσε επίτηδες πάνω στις γυναίκες, ο άνδρας είχε νοσηλευτεί το 2014 σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Είχε διαγνωστεί με μανία καταδίωξης, ενώ τα συγγενικά του πρόσωπα έγραφε καθημερινά ένα ημερολόγιο για φανταστικούς εχθρούς.

Πηγή: skai.gr

