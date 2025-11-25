Παγκοσμίως καθημερινά, εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια υφίστανται διάφορες μορφές βίας όπως η σεξουαλική, η σωματική, η λεκτική, η ψυχολογική και η οικονομική βία. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών της έμφυλης βίας και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επιτυχής αντιμετώπισή της και η πλήρης στήριξη των θυμάτων, τονίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Οι φαρμακοποιοί, με την ένταξή τους στο νόμο 5172/2025, ως επαγγελματίες έχουν τώρα επίσημη υποχρέωση αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, μέσω του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ), πραγματοποίησε τρία, στη σειρά, εκπαιδευτικά σεμινάρια, μέσα στο 2024 και 2025, με στόχο:

- Την ενημέρωση των φαρμακοποιών συναδέλφων για το νομικό πλαίσιο της δράσης.

- Τη σωστή κατάρτισή τους στην αναγνώριση σημαδιών ενδοοικογενειακής βίας.

- Την εκμάθηση της ορθής προσέγγισης των θυμάτων και διαχείρισής τους στο χώρο του φαρμακείου.

- Την εκπαίδευσή τους στη συμβουλευτική αναζήτησης βοήθειας και καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, μετά από συναίνεση του θύματος.

«Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτης ευαισθητοποίησης, καταγγέλλει κάθε μορφή βίας, σωματικής και ψυχικής κακοποίησης, και προσβολής της ανθρώπινης ζωής. Υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή των φαρμακείων της κοινότητας στην πρόληψη και την εξάλειψη της βίας μέσα από το πρόγραμμα με το όνομα "Περσεφόνη", και διαθέτει ηλεκτρονικό φυλλάδιο οδηγιών στα μέλη του προς χρήση του σε έντυπη μορφή στους πάγκους των φαρμακείων. Στόχος του φυλλαδίου και του προγράμματος με τον κωδικό "Περσεφόνη", είναι η αφύπνιση των γυναικών θυμάτων, η έμπρακτη υποστήριξή τους και η προάσπιση της σωματικής τους ασφαλείας», τονίζει ο ΠΦΣ.

Πηγή: skai.gr

