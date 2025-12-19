Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται σκληρές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφεια, κόβοντας το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου, μόλις 27 ετών.

Το βίντεο που εξασφάλισε και δημοσιεύει το skai.gr, καταγράφει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της τραγωδίας. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η σφοδρότητα με την οποία η μοτοσικλέτα του 27χρονου προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Σύμφωνα με τα πλάνα, το μέσο μαζικής μεταφοράς φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί στη στάση επί της Λεωφόρου Δεκελείας. Ελάχιστες στιγμές αργότερα, ακολουθεί η μοιραία σύγκρουση.

Το βίντεο καταγράφει επίσης την άμεση αντίδραση περαστικών και πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν σοκαρισμένοι να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον αναβάτη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα. Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, ο οδηγός της μηχανής δεν κατάφερε να αποφύγει το σταματημένο όχημα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα διενεργεί το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες.

