DW: Επιμηκύνεται λόγω κλιματικής αλλαγής η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα

Ο γερμανικός Τύπος αναφέρεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισμό, την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την τουρκική αγορά ακινήτων