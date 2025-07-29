Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή, ζήτησε και έλαβε η 52χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη τη Δευτέρα στον Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε εις βάρος της ο εκτελών χρέη ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε προχθές το βράδυ στην εισαγγελέα υπηρεσίας που της άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθειας και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος και το 15ο έτος της ηλικίας του μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για γενετήσια πράξη με ανήλικο που δε συμπλήρωσε τα 12 έτη και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξ αίματος, τελεσθείσα από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση.

Στη συνέχεια την παρέπεμψε στον ανακριτή για να απολογηθεί, αλλά εκείνη δεν είχε δικηγόρο, της όρισε το Δικαστήριο και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε κρατείται.

Η γυναίκα φέρεται να έβγαζε φωτογραφίες και να βιντεοσκοπούσε γυμνή το 2024 τη 12χρονη κόρη της, την ώρα που κοιμόταν και στη συνέχεια να διέθετε το συγκεκριμένο υλικό έναντι αμοιβής σε έναν άνδρα από τη Λαμία που εμφανιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ως ατζέντης μοντέλων, είχε συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενος για παιδική πορνογραφία.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνες στο σπίτι της φερόμενης ως δράστιδας, προχωρώντας σε κατάσχεση μέσων αποθήκευσης εικόνων και βίντεο, τα οποία θα εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η υπόθεση διερευνάται από τις δικαστικές αρχές και ήδη η ανήλικη, 13 χρονών σήμερα, απομακρύνθηκε από το περιβάλλον του σπιτιού της και φιλοξενείται προσωρινά σε δομή της πόλης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, μια ημεδαπή γυναίκα, δυνάμει εντάλματος σύλληψης του κ. Ανακριτή Βόλου για τις κάτωθι πράξεις:

• της παραγωγής, διανομής, προσφοράς, διάθεσης, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος και το 15ο έτος της ηλικίας του μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση,

• της γενετήσιας πράξης με ανήλικο που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και

• της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής, τελεσθείσα από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση, πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

