Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη Σαντορίνη

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού στη Σαντορίνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 5 ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζονται.

Η επί του πεδίου η έρευνα της ΕΛΑΣ έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του τραγικού περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του παιδιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.