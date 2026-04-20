Οκτώ συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τους ελέγχους της αστυνομίας που έγιναν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής (19/4) στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 8 άτομα, ηλικίας 57, 30, 25, 21, 20, 19 και 18 ετών από αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 18χρονος και ο 57χρονος να κατέχουν δύο κροτίδες και ένα καπνογόνο ενώ στην κατοχή της 21χρονης και του 19χρονου εντοπίστηκαν σιδερογροθιά και αναδιπλούμενος σουγιάς αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή 4 ατόμων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

