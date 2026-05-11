Έντεκα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής (10-5-2026) στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, συνέλαβαν 11 άτομα, ηλικίας 18, 20, 24, 25, 26 29, 32, 44 και 53 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν η 18χρονη και ο 26χρονος να κατέχουν 4 καπνογόνα και 2 βεγγαλικά, αντίστοιχα, ενώ στην κατοχή του 53χρονου εντοπίστηκε αναδιπλούμενος σουγιάς.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή 8 ατόμων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, ενώ 2 εξ’ αυτών κατείχαν 2 τρίφτες.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

