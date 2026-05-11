Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην Κάτω Τιθορέα, όταν 3 βαριά οπλισμένοι δράστες πραγματοποίησαν κινηματογραφική ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα, σκορπίζοντας πανικό σε κατοίκους και περαστικούς.

Επαγγελματίας της περιοχής, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τράπεζα, περιέγραψε καρέ-καρέ όσα εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, δύο άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο υποκατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, μαντήλια και καπέλα.

«Ο ένας κρατούσε ένα μακρύ όπλο, κάτι σαν κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Όλο το προσωπικό ήταν όρθιο, όπως και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.

Την ίδια ώρα, ένας τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από το υποκατάστημα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο τρόμο.

«Ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός άνδρας με μαντήλι, καπέλο και σακίδιο. Μπήκε μέσα στην τράπεζα και αμέσως ξαναβγήκε έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο περιμένοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον τρίτο δράστη ως «έτοιμο για πόλεμο», τονίζοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς, δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε.

Το όχημα διαφυγής

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου τους περίμενε όχημα διαφυγής.

«Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο φαινόταν εξαιρετικά οργανωμένο.«Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει πολύ καλά. Ήξεραν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητο και πώς θα φύγουν».

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων φέρεται να έπεσε στον δρόμο.

«Έφυγαν τρέχοντας με γεμάτες τσέπες και σακίδια. Κάποια χαρτονομίσματα έπεσαν κάτω. Είπα μάλιστα σε υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει», ανέφερε.

Αν και κυκλοφορούν πληροφορίες ότι οι δράστες απέσπασαν περίπου 200.000 ευρώ, ο ίδιος σημείωσε πως ακόμη δεν είχε γίνει επίσημη καταμέτρηση.

Η ληστεία προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατευτούν. «Δίπλα στην τράπεζα υπάρχει φαρμακείο. Μπήκα μέσα και είπα στους ανθρώπους να μην βγει κανείς έξω γιατί γίνεται ληστεία», είπε.

Όπως εξήγησε, ένας πελάτης που μπήκε ανυποψίαστος στην τράπεζα και είδε τα όπλα, βγήκε αμέσως έξω φωνάζοντας ότι πρόκειται για ληστεία.

«Προσπαθούσαμε να μην μπει άλλος κόσμος μέσα γιατί κινδύνευαν άνθρωποι».

Ο ίδιος περιέγραψε σκηνές πανικού όταν ο ένοπλος με το καλάσνικοφ βγήκε έξω και όπλισε το όπλο του. «Όλος ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί μέσα στα μαγαζιά και στο ξενοδοχείο. Δεν ήξερες τι μπορούσε να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη».

Πηγή: skai.gr

