Ένας 54χρονος Έλληνας συνελήφθη στο Ηράκλειο της Κρήτης κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από την ΕΛΑΣ.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Βιάννου ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια, κάλυκες και ξιφολόγχες.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής οι αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του.

Εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- 2 πολεμικά όπλα,

- 3 κυνηγετικά όπλα,

- περίστροφο,

- 798 φυσίγγια,

- 42 κάλυκες,

- 6 βολίδες,

- 3 ξιφολόγχες,

- 11 γεμιστήρες,

- κορμός πολεμικού όπλου,

- 2 κάννες πολεμικών όπλων,

- διόπτρα και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Πηγή: skai.gr

