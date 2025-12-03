Του Γιάννη Ανυφαντή

Η πιο «φωτεινή» Βουλή των τελευταίων ετών είναι γεγονός. Από νωρίς χθες το πρωί το πνεύμα των Χριστουγέννων «πλημμύρισε» το ελληνικό κοινοβούλιο.

Την τιμητική της φέτος έχει η πανύψηλη αροκάρια - που καταλαμβάνει περίοπτη θέση στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου, δίπλα στον Εθνικό Κήπο - η οποία φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά. Τα βλέμματα πάντως «εντός των τειχών» του Κοινοβουλίου μαγνητίζει το εντυπωσιακό φυσικό έλατο από τους Ταξιάρχες Χαλκιδικής που κοσμεί το Περιστύλιο της Βουλής.

Μάλιστα μετά από χρόνια, η παράδοση «έσπασε» και το κεντρικό δέντρο τοποθετήθηκε ακριβώς μπροστά από την είσοδο της Ολομέλειας και όχι στην είσοδο πάνω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Βουλής πάντως είναι τόσο μεγάλο (αγγίζει τα 5 μέτρα) που χρειάστηκαν πάνω από 2,5 ώρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διακόσμησή του.

Όσο για τα λαμπιόνια; Μόνο για τον εξωτερικό διάκοσμο - σύμφωνα με εκτιμήσεις - ξεπερνούν τα τρία χιλιόμετρα! Δεν λείπουν πάντως και οι - «υπερβολικές» - φωνές που μιλούσαν χθες το απόγευμα στη Βουλή για έξι χιλιόμετρα λαμπάκια!

Πηγή: skai.gr

