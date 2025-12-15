Λογαριασμός
Συνελήφθη 21χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» - Είχε στη βαλίτσα του 18 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού

Κάνναβη

Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,  απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 21χρονος αλλοδαπός – μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής 18 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

