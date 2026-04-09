Έξοδος Πάσχα: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος του Πάσχα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα συνεχίζει να υπάρχει αρκετή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, ενώ μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.