Δολοφονία στην Αράχωβα: «Κλειδί» η μάρτυρας που ήταν μαζί με τον Γιάννη Λάλα

Στην κατάθεση της αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν μαζί με τον Γιάννη Λάλα προσβλέπει η αστυνομία προκειμένου να ρίξει φως στη δολοφονία του 42χρονου το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα.

Πρόκειται για τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του και η οποία ειδοποίησε την αστυνομία για τη δολοφονία.

Ο 42χρονος -ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ αλλά είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών- βρέθηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Έφερε τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ.

Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews δήλωσε ότι «δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», πρόσθεσε όμως πως η «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Υπενθυμίζεται ότι Γιάννης Λάλας είχε γλιτώσει από δολοφονική επίθεση τον περασμένο Μάιο, έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα για την υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.



Πηγή: skai.gr

