Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω ψευδών αγγελιών πώλησης επαγγελματικού εξοπλισμού σε όλη την επικράτεια.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, πρωινές ώρες της Παρασκευής (11-4-2025), στη Δροσιά Αττικής, 61χρονη ημεδαπή ως αρχηγός, καθώς και 2 ημεδαποί ηλικίας 61 και 24 ετών ως μέλη, κατηγορούμενοι για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε απάτες με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα 1 μέλος της οργάνωσης, ενώ σε βάρος της 61χρονης αρχηγού εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απάτες.

Πώς δρούσαν

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω ψευδών αγγελιών πώλησης επαγγελματικού εξοπλισμού σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Επικράτεια, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τουλάχιστον από το έτος 2019, με σκοπό την τέλεση ηλεκτρονικών απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εικονική εταιρία με ανύπαρκτη έδρα και είχαν αναρτήσει μέσω γνωστών διαδικτυακών ιστοσελίδων αγγελιών, περισσότερες από 617 ψευδείς αγγελίες πώλησης προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ιδιαίτερα χαμηλές και ελκυστικές τιμές, σε σχέση με τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων στην αγορά.

Ειδικότερα, η 61χρονη ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, προσποιούμενη την ιδιοκτήτρια, ήταν επιφορτισμένη τόσο με την επικοινωνία με τους αγοραστές, η οποία πραγματοποιούνταν μέσω επιχειρησιακής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής σύνδεσης, όσο και με τον προσδιορισμό του ύψους της προκαταβολής και της τιμής πώλησης των προϊόντων.

Στη συνέχεια ο 61χρονος ο οποίος εμφανιζόταν ως υπάλληλος του καταστήματος, είτε παραλάμβανε αυτοπροσώπως τα χρηματικά ποσά της συμφωνηθείσας προκαταβολής για την αγοραπωλησία, είτε υποδείκνυε στους αγοραστές να την καταθέσουν σε επιχειρησιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο τον 24χρονο.

Κατόπιν, όταν παρερχόταν η προθεσμία παραλαβής του εξοπλισμού και τα θύματα απευθύνονταν στην 61χρονη, εκείνη προφασιζόταν διάφορες δικαιολογίες, τους εξύβριζε, τους απειλούσε και στη συνέχεια διάκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να τους επιστρέφει το ποσό της προκαταβολής.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός πως οι κατηγορούμενοι προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, ενάλλασσαν διαρκώς επωνυμίες της εικονικής εταιρείας, διευθύνσεις που δήθεν αυτή έδρευε, αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστής ταμπλέτα,

μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,

αεροβόλο τυφέκιο,

βαλλίστρα,

2 επαγγελματικές σφραγίδες,

5 μπλοκ αποδείξεων είσπραξης,

μπλοκ δελτίων αποστολής,

15 φύλλα δελτίων αποστολής,

37 φύλλα αποδείξεων,

72 φύλλα χειρόγραφων σημειώσεων και σχεδιαγραμμάτων,

το χρηματικό ποσό των 5.850 ευρώ και

991 φύλλα δελτίων προσφοράς.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 47 περιπτώσεις

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, έχουν εξιχνιαστεί 47 περιπτώσεις απατών σε όλη την Επικράτεια.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.