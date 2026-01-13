Λίγο πριν από τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, οι επαφές και οι ζυμώσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον αγροτικό κόσμο συνεχίζονται με έντονο ρυθμό, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαμόρφωση της επιτροπής που θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο μεταξύ στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου «Τιτάνια» έλαβε χώρα η συνέλευση με τους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι συντονίζουν τις κινήσεις τους και οριστικοποιούν τη λίστα των αιτημάτων λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση. Το «παρών» δίνει και ο Γιώργος Παλιούρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκπροσώπηση, ενώ περιέγραψε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σύσκεψη.

«Παραβρίσκομαι σήμερα στη σύσκεψη των αγροτών και στη συνέχεια στο ραντεβού που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας και όχι σαν Μπράλου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το κλίμα μεταξύ των αγροτών, ο κ. Παλιούρας σημείωσε:

«Το κλίμα είναι ενωτικό. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις στα προβλήματά μας, να δώσουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά τη συνάντηση».

Αναλυτικά η λίστα

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση είναι οι παρακάτω:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δήμου Δυτικής Αχαΐας εξέδωσαν ανακοίνωση ότι δεν συμμετέχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπως ειπώθηκε το πρωί σε Αθηναϊκά κανάλια. «Το μπλόκο συντάσσεται με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλη της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μη σεβόμενα τη γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων». Και συνεχίζουν λέγοντας:

«Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι "εφιάλτες" και να φανερωθούν».

Μαρινάκης: Κομματικοί εγκάθετοι πυρπολούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

«Είναι από αρκετές περιοχές οι εκπρόσωποι των μπλόκων και ενδεχομένως να προστεθούν εκείνη την ώρα κι άλλοι», ανέφερε το πρωί στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι στο ραντεβού που θα διεξαχθεί στις 15:00 θα εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

«Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία όχι των αγροτών συνολικά. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

Παράλληλα, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων. «Αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο - δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω - τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή αν συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.