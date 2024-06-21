Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών    

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024, προκειμένου να επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Ειδικότερα, με κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εταιρειών:

- Fast Ferries έκπτωση 30% για τους επιβάτες και 20% για τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 02.07.2024).

- ΑΤΤΙCA GROUP έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 05.07.2024).

- Minoan Lines έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 02.07.2024 στις γραμμές ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΜΗΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΗΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

- Golden Star Ferries έκπτωση 30% για τους επιβάτες και 20% για τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 02.07.2024 Νησιά προς Αθήνα).

-Saronic Ferries έκπτωση 30% για τους επιβάτες (όλο το εκπαιδευτικό έτος).

- Σκύρος Ναυτική Εταιρεία έκπτωση 50% για τους επιβάτες και τα ΙΧ οχήματά τους (21.06.2024 - 02.07.2024).

- AEGEAN SEA LINES έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (25.06.2024 - 02.07.2024).

- Dodekanissos Sea Ways έκπτωση 50% για τους επιβάτες (21.06.2024 - 02.07.2024).

- LEVANTE FERRIES GROUP έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 02.07.2024).

- TRITON FERRIES έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 02.07.2024) και

- KAPΘΑΙΑ ΝΕ (GOUTOS LINES) έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα ΙΧ οχήματα και τις μηχανές τους (21.06.2024 - 02.07.2024).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι:

-η σχετική απόφαση πρόσληψης από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και

-η Αστυνομική Ταυτότητα.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαριστεί θερμά τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

