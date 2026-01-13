Έκλεισαν τον παράδρομο της Ιονίας οδού οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας- Βίντεο

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο Χαλίκι και για περίπου μία ώρα, προχώρησαν νωρίτερα αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, στα διόδια της Ιόνιας Οδού.

Όπως μεταδίδει το apohxos.gr, φαίνεται παρά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στους συναδέλφους τους στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πείθονται συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Έκλεισαν συμβολικά και τον παράδρομο της Ιονίας οδού η αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας pic.twitter.com/jBsx3j0gDW — Apohxos.gr (@wwwApoixoscom) January 13, 2026

