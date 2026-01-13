Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκλεισαν και τον παράδρομο της Ιονίας οδού οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας- Βίντεο

Αιφνιδιαστικός αποκλεισμός της Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο Χαλίκι και για περίπου μία ώρα από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στα διόδια της Ιόνιας Οδού

Έκλεισαν τον παράδρομο της Ιονίας οδού οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας- Βίντεο

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο Χαλίκι και για περίπου μία ώρα, προχώρησαν νωρίτερα αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, στα διόδια της Ιόνιας Οδού.

Όπως μεταδίδει το apohxos.gr, φαίνεται παρά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στους συναδέλφους τους στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πείθονται συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες κινητοποιήσεις Αιτωλοακαρνανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark