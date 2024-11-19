Τροποποιήσεις ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ στα δρομολόγια του μετρό αύριο κατά την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, η Γραμμή 1 του Μετρό (Κηφισιά – Πειραιάς) θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και το Τραμ από τις 9 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ.

Αναλυτικά:

ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ (Κηφισιά – Πειραιάς): οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 ΜΕΤΡΟ: οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:10,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:51,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:48,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:44,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:47.

Ειδικότερα για τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο:

οι πρώτοι συρμοί θα αναχωρήσουν από Δημοτικό Θέατρο στις 09:06 και από Αεροδρόμιο στις 09:10

οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από Δημοτικό Θέατρο στις 16:18 και από Αεροδρόμιο στις 16:22

ΤΡΑΜ:

Γραμμή 7 ( ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 9:07 και ο τελευταίος στις 18:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 9:07 και ο τελευταίος στις 19:07

Στη Γραμμή 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 8:12 και ο τελευταίος στις 18:58,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 9:02 και ο τελευταίος στις 19:42

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 9:43 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 9:33 και ο τελευταίος στις 18:31,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 9:33 και ο τελευταίος στις 18:31,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 9:44 και ο τελευταίος στις 18:47.

