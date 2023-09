Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους πλημμυροπαθείς Ελλάδα 10:28, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όσες επιχειρήσεις και πολίτες έχουν τη δυνατότητα και επιθυμούν να ενισχύσουν την προσπάθεια, μπορούν να προσφέρουν συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας και εμφιαλωμένα νερά