Την υλοποίηση ενός προγράμματος για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και κατ' επέκταση τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων, άρα και της αποδοτικότητάς τους, έχει εκκινήσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.670 εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Αττικής και αυτοαπασχολούμενων που δεν απασχολούν προσωπικό με εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έδρα στην Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενέργειες - δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής:

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (3 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο)

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους (80 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων (έως 400 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι ο ωφελούμενος έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης).

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της αίτησης θα απαιτηθούν μόνο οι κωδικοί Taxisnet των υποψηφίων. Το ΕΕΑ έχει εξασφαλίσει, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΥΠΑ, κ.λπ.) προκειμένου να αντλεί αυτόματα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του εκάστοτε υποψήφιου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "Συμβουλευτική - Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων" στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου https://www.eea.gr/ και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέσω του διαδικτυακού τόπου https://training.eea.gr.

Πηγή: skai.gr

