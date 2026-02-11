Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) πρόκειται να εγκαινιάσει το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ) «ΗΩΣ», ένα έργο αιχμής που ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές εποπτείας φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών και γεωεντοπισμού πομπών, προσφέροντας στρατηγικής σημασίας δυνατότητες στην Ελλάδα.

Η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών που βρίσκονται στον Αυλώνα Αττικής (Στρατόπεδο «Επιλάρχου Μελίδη Γεωργίου»).

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμβασης που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2023, κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, και εντάχθηκε αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ακολούθως μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς Πόρους και την ΕΕΤΤ. Το τίμημα της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 5.932.548,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ των οποίων ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός με πόρους του ΕΣΠΑ ανήλθε σε 3.721.243,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος εποπτείας, η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών εκπομπών προς την ελληνική επικράτεια, ενισχύοντας την αντιμετώπιση παρεμβολών, τον εντοπισμό μη αδειοδοτημένων εκπομπών και την αποτελεσματική διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο αποτελεί κρίσιμο εθνικό πόρο.

Η έναρξη λειτουργίας του ΣΕΦΔ «ΗΩΣ» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα της Ελλάδας για τη θωράκιση των δορυφορικών επικοινωνιών της χώρας και τον εκσυγχρονισμό της εθνικής εποπτείας φάσματος.



