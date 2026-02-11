Πέντε συλλήψεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για παραβίαση μέτρων πρόληψης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι δράστες βρέθηκαν να βόσκουν κοπάδια ζώων σε περιοχές όπου η βόσκηση ήταν απαγορευμένη, παραβιάζοντας σχετικές αποφάσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Οι συλλήψεις έγιναν σε Αξιούπολη Κιλκίς, Βλαχογιάννι και Μεγάλο Ελευθεροχώρι Ελασσόνας, με τις αρχές να τονίζουν τη σημασία της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Α. Από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκε μία (1) παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών» για την οποία πραγματοποιήθηκε μία (1) σύλληψη, ήτοι:

• Την 10/02/2026 και περί ώρα 14:15’ στην Αξιούπολη Κιλκίς, συνελήφθη ένας (1) ημεδαπός 58 ετών, διότι κατελήφθη να έχει μετακινήσει προς βόσκηση, στην κοίτη του Αξιού ποταμού, 30 πρόβατα (ιδιοκτησίας του), κατά παράβαση του άρθρου 285 του Π.Κ «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη Ασθενειών» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 728877(23563) από 2/10/2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, όπου ορίζει την απαγόρευση της βόσκησης ζώων, εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Β. Από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, διαπιστώθηκαν τέσσερις (4) παραβάσεις του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών» για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) συλλήψεις, ήτοι:

• Την 10/02/2026 και ώρα 14:45 στην Περιφέρεια του Δ.Δ. Βλαχογιαννίου του Δήμου Ελασσόνας, συνελήφθη ένας (1) ημεδαπός, ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων, για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ., διότι κατελήφθη να βόσκει περίπου εκατόν πενήντα (150) πρόβατα, σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων περίπου από την σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς.

• Την 10/02/2026 και ώρα 12:00 στον Τύρναβο, στη θέση Μέσες Γκαβάνες, συνελήφθη ένας (1) υπήκοος Αλβανίας-βοσκός, διότι κατελήφθη να βόσκει κοπάδι με αίγες 3,5 χλμ μακριά από τη στάνη, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς. Την 15.00 ώρα της ιδίας (10/02/2026) συνελήφθη και ένας (1) ημεδαπός, ιδιοκτήτης των αιγοπροβάτων.

• Την 10/02/2026 και ώρα 18:15 στην Περιφέρεια του Δ.Δ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου του Δήμου Ελασσόνας, συνελήφθη ένας (1) ημεδαπός, ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων, για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ., διότι κατελήφθη να βόσκει περίπου εξακόσιες (600) αίγες, σε απόσταση ενός (1) χλμ. περίπου από την σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς.

