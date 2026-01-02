Δύο τροχαία με δύο σοβαρά τραυματίες στην Αττική

Δύο τροχαία ατυχήματα με τρεις τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στις 2:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση και ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος του γηπέδου του Μαρκόπουλου, όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Πηγή: skai.gr

