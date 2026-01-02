Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο τροχαία με δύο σοβαρά τραυματίες στην Αττική

Δύο τροχαία ατυχήματα τα ξημερώματα, στο Ίλιον και στο Μαρκόπουλο - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον ένα οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

τροχαίο

Δύο τροχαία ατυχήματα με τρεις τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στις 2:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση και ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος του γηπέδου του Μαρκόπουλου, όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Ίλιον Μαρκόπουλο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark