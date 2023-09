Νέες ταυτότητες: Διπλασιάζονται τα διαθέσιμα ραντεβού για Οκτώβριο και Νοέμβριο - Ανοίγουν και νέα τον Δεκέμβριο Ελλάδα 10:18, 29.09.2023 linkedin

Αυξημένη είναι η κίνηση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων - Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 98.241 ραντεβού έως τις 30.11.2023, εκ των οποίων έχουν κλειστεί περίπου 60.000 (61%) - Θα εκκινήσει τη διάθεση ραντεβού και για τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους