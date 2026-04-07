Τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και τα ανεπαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναδεικνύει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα χρήματα φέτος, σε σχέση με πέρυσι, καθώς έχει μειωθεί η αγοραστική τους δύναμη, ενώ το 56% δήλωσε ότι δεν θα ταξιδέψει το Πάσχα, λόγω οικονομικής δυσπραγίας.

Το 85% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια

Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 85% τα θεωρεί ανεπαρκή.

Πιο αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση ασύλου

Στην έρευνα της Alco τέθηκε το ερώτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, με το 71% να δηλώνει ότι απαιτούνται πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση ασύλου.

Πηγή: skai.gr

