Τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και τα ανεπαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναδεικνύει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα χρήματα φέτος, σε σχέση με πέρυσι, καθώς έχει μειωθεί η αγοραστική τους δύναμη, ενώ το 56% δήλωσε ότι δεν θα ταξιδέψει το Πάσχα, λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
Το 85% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια
Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 85% τα θεωρεί ανεπαρκή.
Πιο αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση ασύλου
Στην έρευνα της Alco τέθηκε το ερώτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, με το 71% να δηλώνει ότι απαιτούνται πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση ασύλου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.