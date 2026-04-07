Συνελήφθη 34χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στην Αττική

Tέλος στη δράση ενός 34χρονου, που φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, έβαλαν αστυνομικοί της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας από τη Δίωξη Ναρκωτικών, μέσα σε ταξί στον Πειραιά, κατέχοντας 3,2 κιλά ηρωίνης και σχεδόν μισό κιλό ουσίας κατάλληλης για τη νόθευσή της. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν επιπλέον συσκευασίες που περιείχαν πάνω από 5,5 κιλά ηρωίνης, υδραυλική πρέσα, ζυγαριές ακριβείας κ.ά..

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8.860 γραμμάρια ηρωίνης,

420 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης σε βραχώδη μορφή, κατάλληλα για την νόθευση ηρωίνης,

Υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι,

Δύο ζυγαριές ακριβείας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί),

725 ευρώ καθώς

Δύο κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

