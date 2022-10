Δήμος Αθηναίων: Δύο βραβεία για την Αθήνα στα «Όσκαρ» του Τουρισμού - Φωτό

-Η ελληνική πρωτεύουσα αναδεικνύεται ως κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός της Ευρώπης στα World Travel Awards -Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων βραβεύεται ως το καλύτερο της Ευρώπης

Δύο σημαντικά βραβεία κέρδισε η Αθήνα στη φετινή διεθνή διοργάνωση World Travel Awards, αποδεικνύοντας την ανοδική πορεία της πόλης τα τελευταία χρόνια και στον τομέα του τουρισμού.



Στην εκδήλωση, που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, η Αθήνα κατάφερε, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), να κερδίσει τον τίτλο του κορυφαίου Πολιτιστικού Προορισμού (Europe's Leading Cultural City Destination 2022) ανάμεσα σε σημαντικούς προορισμούς όπως το Παρίσι, η Ρώμη, το Λονδίνο, η Λισαβόνα, το Εδιμβούργο, η Πράγα και η Βενετία.



Ξεχωριστής σημασίας για την ελληνική πρωτεύουσα είναι και το βραβείο του καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώπης (Europe's Leading City Tourist Board) που απέσπασε το Γραφείο του Δήμου Αθηναίων (This is Athens - CVB), διαγωνιζόμενο τις αντίστοιχες δομές διαχείρισης και προβολής προορισμών μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων (Βερολίνο, Μαδρίτη, Λισαβόνα, Λονδίνο και Ρώμη).



To βραβείο Europe's Leading City Tourist Board 2022 έρχεται να «σφραγίσει» την επιτυχημένη διαχείριση και προβολή του προορισμού -στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων- κάτι που επιβεβαιώνεται από τις αφίξεις των επισκεπτών της Αθήνας, πέρυσι και φέτος. Αποτελεί παράλληλα και το επιστέγασμα της ανοδικής πορείας της πόλης στην παγκόσμια κατάταξη διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, αφού πέρυσι η Αθήνα αναδείχθηκε 6η στην Ευρώπη και 8η στον κόσμο (σύμφωνα με την κατάταξη του International Congress and Convention Association).

Ρεκόρ συμμετοχής

Τα φετινά βραβεία συγκέντρωσαν περισσότερες από 2,3 εκατ. ψήφους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού.



«Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΑΤΑ για αυτές τις σημαντικές διακρίσεις που μάς κάνουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι για την πόλη μας. Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει μέσα από στοχευμένες δράσεις και μία ολοκληρωμένη στρατηγική να προβάλει αποτελεσματικά την Αθήνα στις διεθνείς τουριστικές αγορές και να αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προορισμού, εξασφαλίζοντας τουρισμό υψηλού επιπέδου και ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Πλέον, η Αθήνα δεν έχει να προσφέρει στους επισκέπτες της μόνο τη σπουδαία πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και αναβαθμισμένες τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, ιδανικές συνθήκες για διακοπές όλο τον χρόνο και μοναδικές αυθεντικές εμπειρίες», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.



Τα βραβεία για τον προορισμό της Αθήνας παρέλαβε σε ειδική τελετή στη Μαγιόρκα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Επαμεινώνδας Μούσιος, ο οποίος σε δήλωσή του, επισήμανε: «Στον Δήμο Αθηναίων εργαζόμαστε εντατικά για να καταστεί η πόλη μας ιδανικός προορισμός για κατοίκους και επισκέπτες. Η βράβευση της Αθήνας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για μια πόλη βιώσιμη, ανθεκτική και προσβάσιμη και αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα με την οποία το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου διαχειρίζεται και προβάλλει το τουριστικό προϊόν της Αθήνας».



Σημειώνεται ότι τα World Travel Awards διοργανώνονται κάθε χρόνο από το 1993 και θεωρούνται τα «Όσκαρ» της τουριστικής βιομηχανίας. Τα βραβεία τιμούν όλους τους κλάδους και τους επαγγελματίες του τουρισμού -επίσημους φορείς, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κ.ά.- μέσα από μια ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία. Οι ψήφοι προέρχονται κυρίως από εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, αλλά και από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.