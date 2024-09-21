Ζωγράφου: Συνελήφθη 35χρονος δραπέτης φυλακών που έκλεβε αυτοκίνητα στα Εξάρχεια

Συνελήφθη πρωινές ώρες της 20-9-2024 στην περιοχή του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 31χρονος ημεδαπός, για κλοπές οχημάτων κατ’ εξακολούθηση και απόδραση κρατουμένου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών οχημάτων από επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης στην περιοχή των Εξαρχείων, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν στην περιοχή του Ζωγράφου, σταθμευμένο έξω από οικία, όχημα το οποίο απασχολούσε ως κλεμμένο από την περιοχή των Εξαρχείων από την 17-9-2024.

Στη συνέχεια εντόπισαν τον 31χρονο να εξέρχεται από την ανωτέρω οικία, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων.

Εκεί κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος αναζητούνταν ως δραπέτης καθώς είχε αποδράσει την 11-7-2024 από Κατάστημα Κράτησης, στο οποίο ήταν έγκλειστος, εκτίοντας ποινή φυλάκισης.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, εξιχνιάστηκαν συνολικά -14- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων που διαπράχθηκαν τις τελευταίες -8- ημέρες, ενώ η τρέχουσα αξία των οχημάτων υπολογίζεται συνολικά σε χρηματικό ποσό άνω των -300.000- ευρώ.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, ο 31χρονος εισερχόταν, με τη συνδρομή έτερων συνεργών, σε επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης στην περιοχή των Εξαρχείων και ακολούθως παραβίαζε τους χώρους γραφείων, αποκτώντας πρόσβαση στα κυτία αποθήκευσης των κλειδιών των σταθμευμένων αυτοκινήτων και εν συνεχεία αφαιρούσε τα εν λόγω οχήματα.

Στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος κλειδιών οχημάτων και -2- ασύρματοι τους οποίους χρησιμοποιούσε για την επικοινωνία με τους συνεργούς του κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

