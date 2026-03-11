Βλέποντας τον κόσμο αλλιώς: οι εθελοντές της bwin γνώρισαν το έργο της Αμυμώνης

Η πρώτη επίσκεψη των εθελοντών της bwin στις εγκαταστάσεις της Αμυμώνης σηματοδοτεί την αρχή μιας σχέσης με βάθος και προοπτική. Μιας συνεργασίας που δεν περιορίζεται σε μια τυπική δράση, αλλά θέτει τις βάσεις για μια διαρκή και ουσιαστική σύνδεση με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ομάδα εθελοντών της bwin γνώρισε από κοντά τους ωφελούμενους, τους εκπαιδευτές και την επιστημονική ομάδα του Συλλόγου. Μέσα από αναλυτική παρουσίαση, ενημερώθηκαν για το πολυδιάστατο έργο της Αμυμώνης και τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιούνται καθημερινά, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής των ατόμων.

Η περιήγηση στους χώρους έδωσε την ευκαιρία στους εθελοντές να δουν στην πράξη πώς εφαρμόζονται οι θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, κατανοώντας σε βάθος την αξία της εξατομικευμένης υποστήριξης.

Βιωματική εμπειρία που ενισχύει την ενσυναίσθηση

Ξεχωριστή στιγμή της πρωτοβουλίας αποτέλεσαν οι βιωματικές ασκήσεις προσομοίωσης. Με κλειστά μάτια και τη χρήση ειδικών μασκών, οι εθελοντές κινήθηκαν στον χώρο, ενεργοποιώντας την ακοή και την αφή τους. Έμαθαν πώς να προσανατολίζονται, να κινούνται με ασφάλεια και να αλληλεπιδρούν χωρίς οπτικά ερεθίσματα.

Ταυτόχρονα, όσοι καθοδηγούσαν τη διαδικασία απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για τη σωστή υποστήριξη ατόμων με οπτική αναπηρία και τη σημασία της συμπερίληψης στην καθημερινότητα.

Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την κατανόηση, τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

O σημαντικός ρόλος της Αμυμώνης

Η Αμυμώνη προσφέρει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Παράλληλα, στέκεται σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους, παρέχοντας καθοδήγηση και στήριξη απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Όραμά της είναι μια κοινωνία όπου κάθε ωφελούμενος έχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, στις θεραπείες και στα απαραίτητα εφόδια για μια όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη ζωή.

Στο επίκεντρο η κοινωνική υπευθυνότητα

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας της bwin, η οποία εστιάζει σε πρωτοβουλίες με διαχρονική αξία και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, η εταιρεία θα στηρίξει το έργο της Αμυμώνης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων και στην ενδυνάμωση των οικογενειών τους.

Με συνέπεια, φροντίδα και ενεργή συμμετοχή των εθελοντών της, η bwin επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας, όπου κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το δυναμικό του.

