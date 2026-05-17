Διασώθηκαν 46 μετανάστες από λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) εντοπίστηκε λέμβος από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο επιχείρησε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή 46 μεταναστών, αναφέρει το Λιμενικό.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί εντάσεως 6 μποφόρ.





Πηγή: skai.gr

