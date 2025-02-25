Πέθανε η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Ζωή

Πέθανε, σε ηλικία 67 ετών η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Ζωή.

Η Δήμητρα Ζώη ήταν Πρόεδρος του Β1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και ξεχώρισε στην επαγγελματική της διαδρομή, ενώ αξιομνημόνευτο είναι ότι ενώ αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, δεν έλειψε ούτε στιγμή από την έδρα ακόμη και του Ειδικού Δικαστηρίου, του οποίου ήταν μέλος.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:30 το πρωί, στον ιερό ναό Αναλήψεως Βριλησσίων.

Πηγή: skai.gr

