Τροχαίο στο Νέο Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι καλά στην υγείας τους

τροχαίο Φάληρο

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε όχημα μετά από τροχαίο ατύχημα στο τέρμα της οδού Καραολή και Δημητρίου λίγο πριν από την παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οδηγός του δεύτερου οχήματος καταλάθος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε το τροχαίο.

