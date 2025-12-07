Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε όχημα μετά από τροχαίο ατύχημα στο τέρμα της οδού Καραολή και Δημητρίου λίγο πριν από την παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οδηγός του δεύτερου οχήματος καταλάθος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε το τροχαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.