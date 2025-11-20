«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς στην Αττική Οδό» - Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του τενίστα

Νέα διάσταση στο περιστατικό της Αττικής Οδού, όπου καταγράφηκε υπέρβαση ταχύτητας στο όχημα του Στέφανου Τσιτσιπά, έδωσε ο δικηγόρος του, ανατρέποντας την αρχική εικόνα των γεγονότων.

Σύμφωνα με το tennisnews, ο κ. Παπαθανασίου διευκρίνισε ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο και πως το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί.

Σημειώνεται ότι στον Στέφανο Τσιτσιπά επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο, καθώς το όχημά του καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους και αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις απευθείας μέσω του gov.gr.

Ο 27χρονος τενίστας εντοπίστηκε από το σύστημα να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και έτσι συγκαταλέγεται στους πρώτους οδηγούς που έλαβαν ψηφιακή κλήση μέσω της πλατφόρμας.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο.



Πηγή: skai.gr

